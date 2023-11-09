غياب ستيرلينج وضم هندرسون.. قائمة منتخب إنجلترا لتصفيات يورو 2024

أعلن جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، اليوم الخميس، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهتي مالطا ومقدونيا الشمالية في تصفيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

ويواجه منتخب إنجلترا، مالطا، يوم الجمعة 17 نوفمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من تصفيات يورو 2024.

كما يخوض المنتخب الإنجليزي مواجهة أمام مقدونيا الشمالية، يوم الإثنين 20 نوفمبر المقبل، في إطار منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024.

وشهدت قائمة منتخب الأسود الثلاثة، غياب رحيم ستيرلينج، جناح تشيلسي، المتألق خلال الفترة الأخيرة مع فريقه اللندني.

وضم ساوثجيت، جوردان هندرسون لاعب خط وسط الاتفاق السعودي، رغم الانتقادات التي طالته بسبب تراجع مستواه وابتعاده عن الأضواء في البريميرليج.

وزين جود بيلينجهام، نجم ريال مدريد الإسباني، قائمة منتخب إنجلترا، فضلًا عن تواجد مهاجم بايرن ميونخ الألماني هاري كين، الذي يقدم مستويات جيدة مع البافاري في البوندسليجا ودوري أبطال أوروبا.

وحسم منتخب إنجلترا تأهله بشكل رسمي إلى نهائيات بطولة يورو 2024، وذلك عقب تصدره جدول ترتيب المجموعة الثالثة في التصفيات برصيد 16 نقطة.

قائمة منتخب إنجلترا

حراسة المرمى: سام جونستون، جوردان بيكفورد، آرون رامسديل.

خط الدفاع: ليفي كولويل، لويس دونك، مارك جويهي، هاري ماجواير، فيكاو توموري، كيران تريبيير، كايل والكر.

خط الوسط: ترينت ألكسندر أرنولد، جود بيلينجهام، كونور جالاجر، جوردان هندرسون، كالفين فيليبس، ديكلان رايس.

وفي الهجوم: جارود بوين، فيل فودين، جاك جريليش، هاري كين، جيمس ماديسون، ماركوس راشفورد، بوكايو ساكا، أولي واتكينز، كالوم ويلسون.