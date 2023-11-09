تأجيل محاكمة المتهم بقتل والده بالغربية لجلسة 7 ديسمبر للنطق بالحكم

قررت محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية، تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة والدة حرقا بقرية ميت حبيش التابعة لمركز طنطا، بسبب خلاف بينهما على إدارة كشك إلى جلسة 7 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار نبيل عبدالسلام ربيع، وعضوية المستشار محمد إبراهيم حامد، والمستشار أمين الديب، والمستشار مصطفى عبداللطيف حمزة، وعبدالفتاح أبو سلام سكرتير الجلسة، وأحمد عزت عيد، مساعد سكرتير الجلسة.

كان المستشار عماد سالم المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية، قرر إحالة المتهم الشاب حمدي سامح 32 سنة المتهم بإنهاء حياة والده إلى المحكمة الجنائية العاجلة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.

وكشف أمر إحالة المتهم بقتل والده بطنطا أن المتهم عقد العزم والنية على قتله حتى يستولي على الكشك وأعد لهذا الغرض أداة معجلة للاشتعال زجاجة جازولين وتوجه إلى المكان الذي أيقن وجود والده فيه، وما أن ظفر به حتى أضرم النيران فيه، بعد أن سكب عليه البنزين قاصدا من ذلك إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته.