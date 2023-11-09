هجوم جديد يستهدف قاعدة عسكرية للتحالف الدولي في العراق

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الخميس، بتعرض قاعدة عسكرية في مطار أربيل في شمال العراق، تضم قوات أمريكية ومن التحالف الدولي، لهجوم بطائرتين بدون طيار (مسيرتين) دون وقوع إصابات، وفق ما أعلن جهاز مكافحة الارهاب في اقليم كردستان.

وتكثفت الهجمات التي تستهدف القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي المشاركة في مواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق وسوريا منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي علق قطاع غزة.

وتواجه القوات الأمريكية في العراق وسوريا تصعيدا في الهجمات منذ منتصف الشهر الماضي، مع ما لا يقل عن 40 هجوما بمسيرات أو بصواريخ، تم إحباط أغلبها، بحسب تقرير محدث لمسؤول أمريكي. وأدت تلك الهجمات إلي إصابة 45 أمريكيا.