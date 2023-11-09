رئيس قضايا الدولة يستقبل رئيس محكمة النقض ووفدًا رفيع المستوى

زار المستشار حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، يرافقه وفد من نواب رئيس محكمة النقض، المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة.

في نهاية الزيارة، تبادل الطرفان الدروع التذكارية تعبيراً عن التقدير والاعتزاز المتبادل بينهما.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.