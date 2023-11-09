ads
الخميس 09 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

رئيس قضايا الدولة يستقبل رئيس محكمة النقض ووفدًا رفيع المستوى

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

زار المستشار حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، يرافقه وفد من نواب رئيس محكمة النقض، المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة.
في نهاية الزيارة، تبادل الطرفان الدروع التذكارية تعبيراً عن التقدير والاعتزاز المتبادل بينهما.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

الأمين العام المساعد العلاقات الدولية المستشار هاني محمد على رئيس قضايا الدول رئيس قضايا الدولة