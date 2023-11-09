جامعة النيل الأهلية تنظم هاكاثون استراتيجيات الأعمال بمجال التكنولوجيا الرقمية والالكترونيات

تنظم جامعة النيل الأهلية، برئاسة الدكتور وائل عقل، رئيس الجامعة، على مدى يومين 11 و12 نوفمبر الجاري بالمقر الرئيسي للجامعة بالشيخ زايد، "هاكاثون" استراتيجيات الأعمال لجيل المستقبل من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الرقمية والالكترونيات

ويهدف الهاكاثون الذي تنظمه كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب، بجامعة النيل الاهلية، إلى تعزيز الابتكار والنمو في بيئة الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الرقمية والإلكترونيات.

كما يقدم الهاكاثون خلال فترة انعقاده منصة للطلاب ورواد الأعمال من الشباب للتعاون والابتكار وتطوير استراتيجيات أعمال قوية فيما بينهم يمكن أن تدفع بنجاحهم في مجتمع التكنولوجيا السريع والمتطور من خلال جمع رواد الأعمال الموهوبين والمشرفين وخبراء الصناعة، كما سيقوم الهاكاثون بتسريع جيل جديد من الشركات الناشئة في قطاعي التكنولوجيا الرقمية والالكترونيات.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد المهدى، عميد كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب، بجامعة النيل الأهلية، أن صناعة التكنولوجيا الرقمية والالكترونيات تخضع لتحول سريع ومع التقدم في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وأمن المعلومات والتقنيات المستدامة أصبحت الشركات الناشئة تقف في الصدارة في دفع هذا التغيير، لكنها غالبًا ما تواجه تحديات في وضع استراتيجيات أعمال فعالة للتوسع والتنافس في هذه البيئة الديناميكية ومن أجل معالجة هذا الاحتياج قامت الجامعة والكلية بتصميم هذا الهاكاثون للمساهمة في تطوير مهارات استراتيجيات الأعمال لتحديد احتياجات الشركات الناشئة في المراحل المبكرة من عمرها.

وفي سياق متصل أشار الدكتور إسلام ثروت، أستاذ مساعد هندسة وعلوم الحاسب بجامعة النيل الأهلية، انه من الأهداف الرئيسية لهاكاثون استراتيجيات الأعمال لجيل المستقبل من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الرقمية والالكترونيات دعم الشركات الناشئة لتطوير استراتيجيات أعمالها من خلال مشرفين ذوي خبرة وخبراء في صناعة وتعزيز التواصل بين الشركات الناشئة والمستثمرين وشركاء الصناعة للتعاون والنمو ومساعدة الشركات الناشئة في التفكير بإبداع وإنشاء استراتيجيات أعمال فريدة لتميزهم و توفير ورش عمل حول استراتيجيات الأعمال لتحسين مهارات المشاركين والسماح للشركات الناشئة بتقديم استراتيجياتها أمام لجنة تحكيم ومستثمرين للحصول على التمويل والشراكات.

وأشارت الدكتورة إيرين سامي فهيم، أستاذ مساعد بقسم الهندسة الصناعية بجامعة النيل الأهلية، ومدير مركز النظم الهندسية الذكية للأبحاث بكلية الهندسة والعلوم التطبيقية بجامعة النيل، إلى أهمية التدريب الذي تقدمه جمعية النظم الإلكترونية EDS IEEE خلال فاعليات الهاكاثون الأمر الذي من شأنه إكساب الطالب المهارات والخبرات اللازمة لسوق العمل، ومن خلال التدريب أيضا يمكنه التعرف على كبرى الشركات الصناعية التي تعمل في مجال التكنولوجيا والصناعات القائمة على إستعمال الروبوتات و Industry 4.0.

وجدير بالذكر أن الهاكاثون مفتوح للشباب المهتم بإنشاء الشركات الناشئة في مجالي التكنولوجيا الرقمية والالكترونيات وتهدف الجامعة والكلية من خلاله إلى وجود 30 فريقًا مشاركا، يتألف كل منهم من 5-3 أعضاء، كما سيشارك في الهاكاثون عدد من الأكاديميين المتخصصين وخبراء الصناعة والمستثمرين لحضور الحدث ودعمه.