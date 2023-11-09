توقيع الكشف الطبي على 1354 حالة خلال قافلة طبية بقرية المعطن بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمواصلة العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

من جانبه، صرح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، أن القافلة الطبية التي نفذت بقرية المعطن بمركز بنى مزار، على مدار يومي 6 و7 نوفمبر الجاري.

كما شملت توقيع الكشف الطبي في عدد من التخصصات المختلفة منها (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان) وضمن إجراءات وقائية مشددة.

وقد تم الكشف على 1354 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان منها 345 حالة جراحة، 341 حالة أطفال، 381 باطنة، 113 نساء، 67 أسنان، 46 تنظيم أسرة، 61 مسالك، وإجراء 170 تحليلاً متنوعاً، و 9 حالات أشعة سينية، و 6 حالات موجات صوتية ، وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 111 مترددًا، وخلع أسنان لـ3 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 26 حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لــ 107 مترددًا.

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