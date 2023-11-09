غدا.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن منطقني كمبرة وكفر حكيم بكرداسة

أعلنت محافظة الجيزة عن تنفيذ أعمال تحويل خط المياه قطر ۳۰۰مم المتعارض مع مسار محور البراجيل الامر الذي يستدعي قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقفل المياه على الخط قطر ٣٠٠مم لمدة (۸) ساعات من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق ١٠/ ١١/ ٢٠٢٣ إلى الساعة السادسة صباحا يوم السبت الموافق ١١/ ١١/ ٢٠٢٣.

وتوضح محافظة الجيزة أن المناطق المتأثرة بإنقطاع المياه هي منطقة كمبرة - منطقة كفر حكيم بمركز ومدينة كرداسة.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال لسرعة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة عقب انتهاء الأعمال.

كما وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة كرداسة بالمتابعة الميدانية لإزالة اي معوقات أمام الجهات المنفذة لسرعه الإنتهاء منها.

وتنوه محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي سوف تقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارىء يتم الإتصال بالخط الساخن ١٢٥ لتلبية إحتياجاتهم فورا.