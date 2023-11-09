المستشار محمود فوزي: استقبلنا عددا من الخبراء للوصول إلى رؤية محددة للقضايا وجعلها ضمن الأهداف الانتخابية

كشف المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، عن رؤية المرشح، موضحا أنها تشمل محاور اقتصادية وسياسية ومجتمعية سيتم الإعلان عنها في شكلها التفصيلي في المؤتمر الصحفي القادم، وهي رؤية طموحة تحمل كثيرا من الأمل، وستضمن لنا الحياة الكريمة والمستقبل الأفضل للجميع، وسوف تقوم الحملة السبت المقبل بعرض نشاط الحملة وخطتها التنفيذية.

وأضاف فوزي إنه على مدار الشهر السابق تم عقد 75 لقاء منها 3 زيارات خارجية، وتم لقاء 203 جهات تمثل أحزابا ونقابات، واستقبلنا 1300 زائر من الفئات المختلفة في المجتمع، دون استثناء.

وأضاف أنه في خلال هذه اللقاءات، فمثلا في الأحزاب السياسية التأكيد على تنسيق الجهود وعدم الاكتفاء بالدعاية التقليدية بل تقديم توعية حقيقية للمواطنين، ووجهنا الأحزاب الداعمة لمرشحنا للاستماع للمواطنين وحصر مشكلاتهم بدقة، والتدخل لحلها، واستمعنا لتحديات النقابات لتطوير عملهم، واستقبال المقترحات للحلول، وحددنا قائمة بالمطالب سيتم وضعها في وثيقة لتقديمها إلى المرشح.

وقال "استقبلنا عددا من الخبراء في المجالات المختلفة للوصول إلى رؤية محددة للقضايا لتقديمها إلى مرشحنا وجعلنا ضمن الرؤية الانتخابية.. عقدنا لقاءات مع المصريين في الخارج وبحثنا معهم سبل التفاعل الدائم وربطهم بوطنهم الأم.. وعلى الصعيد الدولي، استقبلنا سفراء من بعض الدول وأطلعناهم على رؤية مرشحنا وخطتنا المستقبلية".

ولفت إلى أن الحملة دعمت الإخوة في غزة، واستقبلنا عددا منهم، مضيفا "عقدنا لقاءات مع الكيانات الشبابية، وتلقينا عشرات الأسئلة والمقترحات، وخلال هذه اللقاءات لمسنا تأييدا كبيرا لموقف مرشحنا سواء فيما تم في مرحلة مكافحة الإرهاب أو التنمية أو غير ذلك من إنجازات، ووصلنا إحساس بأن مرشحنا قام بتنمية مستدامة حقيقية".