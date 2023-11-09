هدف محمد صلاح الأفضل فى شهر أكتوبر بليفربول

أعلن نادى ليفربول الإنجليزى، اختيار هدف الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، فى شهر أكتوبر الماضى.



وكشف الحساب الرسمي لنادي ليفربول على موقع التواصل الاجتماعى "توتير"، عن أفضل هدف سجله الفريق في شهر أكتوبر الماضي، والذي أُحرز بقدم محمد صلاح.

وكان ذلك الهدف هو الثانى من فور ليفربول على إيفرتون، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وتنافس هدف الفرعون المصرى، مع هدف البرتغالي دييجو جوتا الذي أحرزه أمام تولوز وجاء في المركز الثاني.

ومن المفترض أن يستضيف فريق تولوز الفرنسى، فى تمام الثامنة إلا ربع من مساء اليوم الخميس، نظيره ليفربول الإنجليزى، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الأوروبى.

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