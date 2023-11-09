نور الطيب تتأهل لنهائى بطولة ماليزيا المفتوحة للإسكواش 2023

تأهلت المصرية نور الطيب لاعبة وادى دجلة، والمصنفة الأولى للبطولة، إلى نهائى بطولة ماليزيا المفتوحة للإسكواش 2023، بالفوز على بطلة ماليزيا سيفاسنجارى سوبرامانيام بنتيجة 3-1 فى مباراة نصف النهائى، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 10-12 ، 11-3 ، 11-9 ، 11-6 .

وبهذه النتيجة تأهلت نور الطيب لاعبة وادى دجلة إلى نهائى البطولة لمواجهة الماليزية راشيل أرنولد صاحبة الأرض والجمهور.

وتقام البطولة خلال الفترة بين 6 إلى 10 نوفمبر الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 51 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.