تأهلت المصرية نور الطيب لاعبة وادى دجلة، والمصنفة الأولى للبطولة، إلى نهائى بطولة ماليزيا المفتوحة للإسكواش 2023، بالفوز على بطلة ماليزيا سيفاسنجارى سوبرامانيام بنتيجة 3-1 فى مباراة نصف النهائى، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 10-12 ، 11-3 ، 11-9 ، 11-6 .
وبهذه النتيجة تأهلت نور الطيب لاعبة وادى دجلة إلى نهائى البطولة لمواجهة الماليزية راشيل أرنولد صاحبة الأرض والجمهور.
وتقام البطولة خلال الفترة بين 6 إلى 10 نوفمبر الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 51 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.
البوابة سبورت
نور الطيب تتأهل لنهائى بطولة ماليزيا المفتوحة للإسكواش 2023
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تأهلت المصرية نور الطيب لاعبة وادى دجلة، والمصنفة الأولى للبطولة، إلى نهائى بطولة ماليزيا المفتوحة للإسكواش 2023، بالفوز على بطلة ماليزيا سيفاسنجارى سوبرامانيام بنتيجة 3-1 فى مباراة نصف النهائى، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 10-12 ، 11-3 ، 11-9 ، 11-6 .
تأهلت المصرية نور الطيب لاعبة وادى دجلة، والمصنفة الأولى للبطولة، إلى نهائى بطولة ماليزيا المفتوحة للإسكواش 2023، بالفوز على بطلة ماليزيا سيفاسنجارى سوبرامانيام بنتيجة 3-1 فى مباراة نصف النهائى، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 10-12 ، 11-3 ، 11-9 ، 11-6 .