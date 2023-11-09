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الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نور الطيب تتأهل لنهائى بطولة ماليزيا المفتوحة للإسكواش 2023

نور الطيب
نور الطيب
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تأهلت المصرية نور الطيب لاعبة وادى دجلة، والمصنفة الأولى للبطولة، إلى نهائى بطولة ماليزيا المفتوحة للإسكواش 2023، بالفوز على بطلة ماليزيا سيفاسنجارى سوبرامانيام بنتيجة 3-1 فى مباراة نصف النهائى، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 10-12 ، 11-3 ، 11-9 ، 11-6 .
وبهذه النتيجة تأهلت نور الطيب لاعبة وادى دجلة إلى نهائى البطولة لمواجهة الماليزية راشيل أرنولد صاحبة الأرض والجمهور. 
وتقام البطولة خلال الفترة بين 6 إلى 10 نوفمبر الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 51 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

نور الطيب لاعبة وادى دجلة بطولة ماليزيا المفتوحة للإسكواش 2023 بطلة ماليزيا سيفاسنجارى