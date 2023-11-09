المطران عطا الله حنا: نطالب بتوقف الحرب سريعا حقنا للدماء ووقفا للدمار

قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، أننا اصبحنا غير قادرين على متابعة ومشاهدة ما يحدث في غزة من مآسٍ انسانية وكلنا ومعنا الأحرار في العالم يشعرون بالألم والحزن على هذه الجرائم التي ترتكب بحق شعب اعزل .

وتابع، لم يعد من الممكن استمرار هذه الحرب وباتت مسألة وقف الحرب مسألة في غاية الاهمية والضرورة حقنا للدماء ووقفا للدمار، ناهيك عما يحدث في الضفة وفي القدس واستهداف الشخصيات الوطنية في مناطق الـ48 في اطار سياسة القبضة الحديدية البوليسية الهادفة الى كم الافواه ومنع المواطنين من ان يعبروا عن مواقفهم .

واستكمل اعتقد بأن ما نمر به انما هو وضع لم نمر به منذ النكبة واليوم نحن امام نكبة جديدة واستهداف جديد لشعبنا الفلسطيني بطريقة همجية تدميرية تتنافى مع كافة الاعراف والقيم الانسانية والاخلاقية .

وأوضح أن من يطالب بوقف الحرب على غزة مرشح ان يكون ارهابيا في المفهوم الاسرائيلي فأي تعاطف او تعزية او كلمة لوقف الحرب قد تترجم بأن من يقوم بهذا انما هو مؤيد للارهاب في حين ان هذا ليس صحيحا على الاطلاق .

وأضاف، نحن لسنا مع الارهاب ولا نؤيد الارهاب ولا نبرره بأي شكل من الاشكال واستهداف المدنيين بالنسبة الينا ايا كان انتماءهم الديني او العرقي هو امر مرفوض ومستنكر ومدان جملة وتفصيلا .

واستطرد أما المطالبة بوقف الحرب في غزة والتضامن مع اهلها المنكوبين فهذا واجب اخلاقي وواجب انساني تجاه شعب اعزل يحاصر وتنهمر عليه القذائف والصواريخ من كل حدب وصوب مخلفة الدمار والمآسي التي لا يمكن ان توصف بالكلمات .

وتسائل كيف يمكن للسلام ان يتحقق في ظل استمرارية معاناة شعبنا وكيف يمكن للسلام ان يكون مع بقاء الاحتلال والقمع والظلم فلاولئك الذين يتحدثون عن السلام اقول بأن السلام مقرونا بالعدالة وبدون ذلك تصبح هذه الكلمة الجميلة اكذوبة كبرى .

شددوا على مفهوم العدالة فالشعب الفلسطيني المظلوم يستحق ان يعيش بحرية وكرامة وسلام مثل باقي شعوب العالم ، وما يحدث اليوم في غزة ان دل على شيء فهو يدل على اننا بعيدون عن السلام اكثر من اي وقت مضى في ظل آلة الموت والدمار والخراب التي تستهدف شعبنا الفلسطيني .

كان الله في عون اهلنا في غزة في هذه الاوقات العصيبة مع مطالبتنا ومناشدتنا التي نتمنى ان تصل الى كل مكان بضرورة ان تتوقف هذه الحرب حقنا للدماء ووقفا للدمار.