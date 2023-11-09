"الألمانية" تحصد ثلاثة مراكز في أسبوع القاهرة السادس للمياه

فازت الفرق المشاركة بكلية الهندسة وعلوم المواد بالجامعة الألمانية بالقاهرة بثلاثة مراكز في مسابقتي "أفضل مشروع تخرج لهذا العام - عرض أطروحة الماجستير والدكتوراه خلال ٣ دقائق" اللذين أقيما على هامش فاعليات أسبوع القاهرة السادس للمياه، وتم تكريمهما من قبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري.

وقد حصد البحث المقدم في مسابقة أفضل مشروع التخرج على المركز الثانى وجاء بمشاركة ثلاثية ضمت على بدوى - محمد سعيد – شهير شريف - وبإشراف الدكتوران أيمن بدوى أستاذ هندسة الميكاترونيكس وأحمد عبد الستار أستاذ هندسة المياه بالجامعة الألمانية بالقاهرة وتناول البحث تطوير لتصميم آلة ري روبوتية باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحكم الآلي لتحسين عمليات الري وزيادة كفاءة استخدام الماء في الزراعة بما يتحقق معه وفرة في استهلاك المياه.

كما فاز كل من عادل محمود بالمركز الثاني وعمر سامح بالمركز الثالث في مسابقة مشروع "عرض أطروحة الماجستير والدكتوراه خلال ٣ دقائق"، التي ضمت 33 متسابقا من جامعات مصرية (حكومية وخاصة وأهلية) إضافة إلى جامعة باري ألدو مورو الإيطالية .University of Bari Aldo Moro.

وجاء البحث المقدم من عادل محمود الفائز بالمركز الثاني معنون بتقييم فعالية عملية تحلية مياه البحر باستخدام المحطات الشمسية، من حيث قدرتها على تحويل كمية كبيرة من المياه المالحة إلى مياه عذبة. تمت دراسة العوامل المؤثرة في كفاءة المحطات، كدرجة حرارة الشمس، تصميم قبة المقطر وابعادها، نوعية الزجاج المستخدم والمرايات العاكسه، بجانب تقييم الجوانب الاقتصادية اللازمة بحيث تكون أقل تكلفة لاتمام هذه العملية.

بينما ارتكز البحث المقدم من عمر سامح الفائز بالمركز الثالث على تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتطوير خرائط توضح القدرة الفنية لمصادر الطاقة المتجددة في مصر، بهدف المساعدة في إدارة ضخ مياه الري باستخدام هذه المصادر المتجددة.

وذلك بناءً على عدة بيانات تصحبها عوامل كسرعة الرياح - شدة الإشعاع الشمسي في مختلف المناطق وغيرها من المتغيرات المختلفة حيث تساهم تلك الخرائط في تحديد المواقع الأكثر ملاءمة لتركيب أنظمة ضخ المياه بالاستفادة من الطاقة المتجددة، وبالتالي توفير تكاليف الطاقة المرتبطة بعمليات الري بمقارنتها بالطرق الاخرى المستخدمة.

وتم تنفيذ تلك المشروعات الفائزة برعاية الدكتور مصطفى بركة مدير برنامج الهندسة المدنية بأشراف كامل من الدكتور احمد عبد الستار أستاذ موارد المياه بهندسة الالمانية بالقاهرة الحائزعلى جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الهندسية (هندسة المياه) عام 2016، ونوط الامتياز من الطبقة الاولي من السيد رئيس الجمهورية في مجال المياه عام 2018، يعمل على دراسة وتحليل كيفية استخدام الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء من المياه، واستخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين أداء أنظمة المياه وتوجيه القرارات الهامة، بالإضافة إلى استخدام تقنيات الري الذكية لتحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة.

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