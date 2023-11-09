طوفان الأقصى.. جمال حمدان يكشف إسرائيل خرجت من رحم الاستعمار.. أمريكا سرطان العالم.. رضوى عاشور تعرض قضية التهجير من الطنطورية.. محمود درويش يطلق كلمات صارخة بوجه الاحتلال

جمال حمدان: إسرائيل خرجت من رحم الاستعمار.. والوحدة العربية أمل فلسطين في التحرير..

الصهيونات اليوم أكبر خطر على وجه الأرض ضد العالم العربي

تحرير فلسطين يبدأ من وحدة الأمة العريية

المؤرخ جمال حمدان

مر شهر على أحداث غزة منذ أن بدأت حركة طوفان الأقصى التي أقدمت عليها المقاومة الفلسطينية يوم 7 من أكتوبر من الشهر الماضي وما زال المدنيون الفلسطينيون في غزة يعانون قسوة الاحتلال الصهيوني الغاشم دون رحمة، وقد أغلقت في وجوههم كل الطرق للمساندة والمساعدة بكل الأوجه في محاولة لقمع الفلسطينيين وتهجيرهم من أراضيهم بكل الطرق وهو الأمر المحال أن يتم إطلاقا.

الدكتور والمؤرخ الراحل جمال حمدان تحدث عن القضية الفلسطينية فكان يرى أن الخطر الصهيوني لا يستهدف الأرض المقدسة فحسب، حتى أن تهديدها وخطرها لا يقف عن حد العالم العربي فقط إنما يتسع دائرته ليتعدى العالم الإسلامي كله، فإسرائيل وحلفاؤها تسعى وبكل قوة من قديم الأزل وحتى وقتنا الحاضر تهدد العالم العربي في العلن والخفاء فالصهيونات اليوم هي أكبر خطر على وجه الأرض التي تواجه العالم العربي، وتحرير فلسطين هو وحدة العالم العربي، والعكس صحيح فوحدة العالم العربي هو تحرير فلسطين.

هناك عدة حقائق لابد ألا يغفل عنها الجميع عند النظر إلى القضية الفلسطينية كما يوضح الدكتور جمال حمدان في كتابه "فلسطين أولا"، وهو أن القومية العربية، وتحرير فلسطين قضيتان متكاملتان ويتواكبان بحيث يمكن أن يسير كل منهما جنبا إلى جنب فليس بينهما بالضرورة أولويات أو أسبقيات إلا أنه لو سبقت الوحدة القومية لكان ذلك أفضل وأشد فائدة بصورة مباشرة في تحرير الأرض الفلسطينية. إن هذه الحرب تكشف أننا لا نحارب إسرائيل وحدها ولا حتى الاستعمار خلفها لكن يضاف إليهما الرجعية العربية معهما على حد سواء فإسرائيل هي إسرائيل ومن وراءها الاستعمار ومن أمامها الرجعية العربية، فإن كانت إسرائيل هي قلب العدو، فالاستعمار هو جناحه الأيمن، والرجعية هي جناحه الأيسر، فلابد أن نكون صادقين مع أنفسنا كما قال الراحل جمال عبدالناصر " أن الوطن العربي إذا كان لا يتسع للعرب وإسرائيل فقد آن لنا أن ندرك أن الوطن العربي لم يعد يتسع للتقدمية والرجعية ولن تزول إسرائيل حتى تزول الرجعية". إن إسرائيل ولدت في حجر الاستعمار ومن رحمه خرجت، فهو الذي خلقها وغذّاها وهو الآن الذي يحميها من الزوال، فإسرائيل نبت شيطاني اصطناعي يعيش تحت صوبة زجاجية، بل مسخ يتنفس في مناخ مفتعل تحت خيمة أو أكسجين دائمة ويحيا على عمليات الدم التي لا تنقطع، وفي المقابل نجد أن الاستعمار الغربي هو الطبيب المداوي الذي يقدم كل الإسعافات ووسائل الإنقاذ بأثمان بخيسة في أغلب الأحيان ليقوم هذا التشويه الخلقي، فلو انتزعت هذه الصوبة أو الخيمة من إسرائيل لماتت وزالت إلى الأبد وتنهار من الداخل في المناخ الطبيعي للعالم العربي، لكن الاستعمار الغربي يحاول مع كل مرة بكل وسيلة إلى عدم انتزاعها أو زوالها، فهو حارسها الشرس المتربص لأي أحد يحاول ذلك.

العالم الغربي والصهيونية

القدس

يبين جمال حمدان أن العالم الغربي والصهيونية بالتحديد حققت وجودها بوضع العالم أمام الأمر الواقع في فلسطين، وإذا كان العالم العربي يرفض ذلك الأمر الواقع الظالم الباغي فإن من واجبنا أن نحاربه بنفس السلاح، وهذا يكون بفرض التحرير على أرض فلسطين طريق وضع العالم إزاء الأمر الواقع آخذين في الاعتبار أن نكون منتبهين إلى أننا علينا ألا نهتم بلغة التهديد المتكررة بتدمير إسرائيل أو إلقائها في البحر فذلك سيعكس الرأي العام العالمي ويستغله العدو لينقلب الحق باطلا ويمثل دور المضطهد ويستجدي التعاطف، ولذلك وجب علينا أن نحول دعايتنا من الدفاع إلى الهجوم بالضغط على إسرائيل وفرض الرأي العام لنا، فالسبيل الوحيد للقضاء على الوجود الإسرائيلي هو الوحدة العربية التي تضربه، فإسرائيل كلما رأت تقدما ملموسا وجادا بين العرب وبعضهم وشعرت أن هناك خطوات جادة في سبيل الوحدة العربية وتوحيد كلمتهم تضربها لأنها تعرف جيدا أن ذلك يؤدي إلى هلاكها.

أمريكا سرطان العالم المعاصر

يرى الدكتور جمال حمدان أن الرأسمالية الأمريكية قد قطعت شوطا رهيبا نحو الفاشية المبطنة، بعد أن سيطرت عليها إله وآلهة الحرب فتحولت أمريكا إلى أيدي عصابات رعاة البقر إلى لعنة العالم الجديد وتتار الغرب، بل شبهها البعض بأنها سرطان العالم المعاصر، أما إسرائيل المجرمة المباشرة فهي قاعدة أمريكا العسكرية كسائر القواعد إلا إذا كسر البغي والطغيان الأمريكي الحاقد المتعطش للقوة والدماء.

امريكا

إن أمريكا كما يقول جمال حمدان ظلت محتفظة بقواعدها العسكرية التي تطوق العرب من كل الجوانب وبأساطيها سنوات طوال منذ الحرب العالمية الثانية دون أن تستخدم إطلاقا إلا ضد العرب، وعلى هذا لابد أن يدرك العرب تماما أن الصراع مع أمريكا صراع حياة أو موت ومقتل إسرائيل يكمن في مواجهة أمريكا، فالهدف الرئيسي لها هو السيطرة على العالم وإخضاعه لنفوذها لخلق أول إمبراطورية كوكبية في التاريخ وإن يكون بشكل غير مباشر الاستعمار الجديد. أن ذلك الذي يحدث في غزو حاليا يفسر ما قاله الدكتور جمال حمدان في التواطؤ الأمريكي لما يجري الآن، ويبين عداء وكراهية وحقد أمريكا الواضح منذ سنين للعرب بأكمله بل إنها حرب سرية معنا فأمريكا هي إسرائيل والعكس صحيح بل يمكن أن نتصور أنها أكثر صهيونة من إسرائيل ذاتها، وإلا فلماذا حماية أمريكا لبقاء إسرائيل إنما هي مجرد خط في مخطط وجزء من كل.

وقد تنبأ جمال حمدان بأن إسرائيل ستملأ الدنيا ضجيجا بانتصار جديد لها وتتظاهر في ادعاءاتها القوى المادية في الغرب إذلالا للعرب وتحطيما لأسطورة القوة المصرية أو العربية، لكن بغير حد أنها تمارس خداع الذات مرة أخرى ولولا التواطؤ من جانب الاستعمار لسحقت قوة إسرائيل الذاتية سحقا لا على أرض سيناء وإنما على أرض فلسطين المحتلة حتى تل أبيب.

صورة ارشيفية

كتاب وأدباء قاوموا الغزو الصهيوني بالإبداع والمواقف الشجاعة

صدى الكلمة في مواجهة العدو الغاشم.. ناجي العلي رمز القضية الفلسطينية.. رضوى عاشور تعرض قضية التهجير من الطنطورية.. كلمات صارخة من محمود درويش في وجه الاحتلال

لا شك أن التاريخ الأدبي مليء بالروايات والأشعار التي قاومت الغزو الصهيوني ليس بالسلاح إنما بالكلمة التي كانت سهاما حادة في قلوب الاسرائليين، الأمر الذي يدلل على أن الكلمة لها تأثير بالغ في الرد على تقوم به اسرائيل والجيش الصهيوني على فلسطين فتعد سلاحا كبيرا ودفاعا قويا عن القضية الفلسطينية، وكان لها صدى كبير في المجتمع .

الروائي غسان كنفاني

الروائى الفلسطينى الكبير غسان كنفانى كان له باع كبير في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وهذا كان واضحا جدا سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر في الأعمال الأدبية التي كتبها ففي روايته "رجال فى الشمس"، وصف كنفانى تأثيرات النكبة عام ١٩٤٨ على الشعب الفلسطيني، تناول فيها عددا من الشخصيات، ومنهم رجل فقد كل ما يملك عقب الحرب ليعيش فى المخيمات، ولكنه لم يجرؤ على التفكير فى المخيمات، والآخر الذى ارتبط ببلده ويحلم بعودة ما كان، لكنه لا يعرف كيف يمكن أن تحدث هذه العودة بعد ضياع كل شيء وشاب آخر تطارده السلطات بسبب نشاطه السياسي، ولا ينسى أحد كلمته الشهيرة "لماذا لم يطرقوا جدران الخزان؟ والتى صورت موت ثلاثة أشخاص داخل خزان سيارة دون محاولة للمقاومة، بين فيها كنفانى روح الفلسطينيين وكيف كانوا يجدون صعوبة فى مقاومة العدو الصهيوني".

كما يعتبر الرسام الكاريكاتيري ناجي العلي واحدا من أهم الفنانين الفلسطينيين الذين عبروا عن القضية الفلسطينية من خلال فنه، أثر بشكل كبير في التعبير عن الشعب الفلسطيني ومعاناته، فمن خلال لوحاته رسم وقدم للعالم العديد من الشخصيات الكاريكاتيرية المهمة التي أثرت في وجدان العالم بل كانت سببا في وفاته، ومن هذه الشخصيات المهمة شخصية "حنظلة" التي ابتدعها من خلال لوحاته.

شخصية " حنظلة" الخيالية أصبحت واقعا حيا عند العالم فهي تمثل صبيا في العاشرة من عمره أدار ظهره في سنوات ما بعد حرب 1973، وعقد يديه خلف ظهره ليكون رمزا للفلسطيني المعذب والقوي في نفس الوقت، فهو شاهد على الأحداث في بلاده ولا يخشى الموت في سبيل تحرير بلاده

يقول ناجي العلي عن هذه الشخصية: "إن حنظلة هو بمثابة الأيقونة التي تمثل الانهزام والضعف في الأنظمة العربية".

إن ناجي العلي هو رمز للقضية الفلسطينية، تم اغتياله في 22 يوليو عام 1987 بعدما أطلق شاب النار عليه، ليصاب أسفل عينه اليمنى ويظل في غيبوبة حتى التاسع والعشرين من أغسطس من نفس العام لتكون ريشته سلاحا لاذعا في صدور الاحتلال الصهيوني وتبقى شخصية حنظلة حية إلى الأبد.

قضية التهجير وكلمات صارخة من محمود درويش

الكاتبة رضوى عاشور

ونجد أيضا الروائية رضوى عاشور عبرت عن القضية الفلسطينية، من خلال روايتها رواية" الطنطورية" التي تناولت فيها الهجوم الذي تعرضت خلاله قرية الطنطورية الواقعة على الساحل الفلسطيني جنوب حيفا بفلسطين لهجوم عنيف من العدو الصهيوني، فتقدم في هذه الرواية قصة حياة عائلة عاشت تجربة التهجير من قريتها لنجد رقية الطنطورية التى عانت وتحملت فقدان والدها وشقيقها وتزوجت فى المنفى، حتى إنها يوم زواجها تغنت ببعض الأبيات “قولوا لامه تفرح وتتهنا/ وترش الوسايد بالعطر والحنا والفرح إلنا والعرسان تتهنا/ والدار دارى والبيوت بيوتي/واحنا يا عدوى موتي".

الشاعر محمود درويش

ووصف الشاعر محمود درويش ما يحدث في فلسطسن من خلال كلماته الرنانة والثائرة في قصائده وأشعاره التي دونها فيقول: أيها المارون بين الكلمات العابرة /منكم السيف ومنا دمنا /منكم الفولاذ والنار ومنا لحمنا منكم دبابة أخرى/ ومنا حجر منكم قنبلة الغاز- ومنا المطر/ وعلينا ما عليكم من سماء وهواء /فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا / وادخلوا حفل عشاء راقص/ وانصرفوا وعلينا، نحن، أن نحرس ورد الشهداء.

وكتب المسرحى السورى سعد الله ونوس مسرحيته الشهيرة "طقوس الإشارات والتحولات" أورد فيها شخصية فخرى البارودى الذى يعتبر واحدا من أشهر شخصيات المقاومة ضد الاستعمار الفرنسى فى سوريا وتروى القصة أن خلافا قد نشب بين نقيب الإشراف ومفتى الشام أيام الوالى راشد باشا وتجاوز المفتى الخلاف الشخصى ومد يد العون للنقيب حين أوقع به قائد الدرك وقبض عليه فهذه الحكاية بنى عليها الكاتب قصته، وكانت نكسة ١٩٦٧ بمثابة الطعنة المسددة لشخص ونوس عن قصد، إصابته بحزن شديد خاصة أنه تلقى النبأ وهو بعيد عن وطنه وبين شوارع باريس فكتب مسرحيته الشهيرة "حفلة سمر من أجل خمسة حزيران"ثم مسرحية"عندما يلعب الرجال".

الشاعر السورى نزار قباني، كانت أشعاره رافضة الاحتلال الصهيونى وبكلماته كان دفاعا قويا عن القضية الفلسطينية فكتب: إذا خسرنا الحرب لا غرابة لأننا ندخلها/بكلِ ما يملك الشرقى من مواهبِ الخطابة/بالعنتريات التى ما قتلت ذبابة لأننا ندخلها/ بمنطق الطبلة والربابة/ السر فى مأساتنا/ صراخنا أضخم من أصواتنا/ وسيفنا أطول من قاماتنا.

جمع شتات الشعوب العربية

الشاعر ابراهيم طوقان

بينما نجد ان الشاعر الراحل إبراهيم طوقان هو الذي جمع شتات الشعوب العربية حول القضية بقوة الكلمة فقد كتب قصيدته المشهورة "موطني" التى أصبحت النشيد الرسمى لفلسطين موطني.. موطني../ الجلال والجمال والسناء والبهاء /فى رباك... فى رباك / والحياة والنجاة والهناء والرجاء/ فى هواك... فى هواك / هل أراك... هل أراك../سالما منعما وغانما مكرما؟/ هل أراك موطني.. موطني.. موطنى / الشباب لن يكل همه أن يستقل أو يبيد... فى علاك / تبلغ السماك؟... تبلغ السماك؟ /موطني....