مقتل جندي هندي في إطلاق نار على طول خط المراقبة بإقليم كشمير

أعلنت السلطات الهندية اليوم الخميس، مقتل أحد أفراد قوات حرس الحدود فى إطلاق نار من الجانب الباكستانى على طول خط المراقبة فى منطقة "سامبا" بالشطر الهندى من إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.

وأوضحت قوات حرس الحدود الهندية - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية - أن الجندي، الذي كان متمركزا في قطاع (رامجاره) توفى متأثرا بجراحه بعد أن تم نقله إلى مستشفى عسكري.

وأضافت القوات أن الجنود قاموا بالرد على إطلاق النار الباكستاني غير المبرر، إلا أنه لم يتسن على الفور معرفة الخسائر التي تكبدها الجانب الباكستاني.

يذكر أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه، ليصبح هناك شطران، شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".