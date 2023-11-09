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الخميس 09 نوفمبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم "الأمعرى" جنوب رام الله

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مخيم الأمعري جنوب رام الله في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفادت به فضائية "القاهرة الإخبارية".

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إلى اعتقال جنود الاحتلال الإسرائيلي شابًا فلسطينيًا من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه، كما داهمت القوات الإسرائيلية، منزل الشهيد عاطف عبيات وفتشته.

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، جميع مداخل قرية عقربا جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، عقب اقتحامها بعدد من الآليات العسكرية، ومنعت الدخول والخروج منها، بعد أن اقتحمت القرية.

مخيم الأمعري رام الله اعتقال جنود الاحتلال الضفة الغربية