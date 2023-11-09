التحفظ على السيارة المتسببة في مصرع طالب بـ6 أكتوبر وفحصها

فتحت النيابة العامة بالجيزة، تحقيقات موسعة في واقعة مصرع طالب دهسا أسفل عجلات سيارة نصف نقل، بمنطقة ابني بيتك بمدينة ٦ أكتوبر، حيث كلفت النيابة بسرعة وصول تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابساتها وظروفها، كما أمرت النيابة بالتحفظ على السيارة المتسببة في الحادث، وعرضها على مهندس فنى لفحصها، وكتابة تقرير عنها.

كان اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة المباحث تلقى إخطارًا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بمصرع طالب في حادث تصادم بمنطقة ابني بيتك، التابعة لمدينة ٦ أكتوبر.

على الفور انتقل المقدم محمد داود رئيس المباحث والقوة المرافقة له وبالانتقال تبين أثناء عبور طالب 12 سنة نهر الطريق اصطدمت به سيارة نصف نقل يقودها سائق 60 سنة مما أودى بحياته في الحال، تم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتم التحفظ على السيارة وقائدها، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.