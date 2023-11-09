لقاءات متنوعة بقوافل أسيوط الثقافية لاكتشاف المواهب الأدبية بالمدارس

نظم فرع ثقافة أسيوط مجموعة متنوعة من الفعاليات الأدبية، ضمن برنامج القوافل الثقافية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وفقا لبروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم، بهدف دعم وتنمية قدرات الطلاب الموهوبين.

وفي السياق شهدت مدرسة رفاعة الطهطاوي التجريبية للغات بديروط، لقاء أدبيا نظمته مكتبة الطفل والشباب لاكتشاف المواهب الأدبية والفنية بالمدرسة بحضور الشاعرين محمود ربيع، وسيد فاروق.

بدأت الفعاليات بالاستماع إلى المواهب الأدبية ومناقشتها فيما يتعلق باللغويات والقافية الشعرية إلى جانب الاستماع إلى بعض المربعات الشعرية الجديدة لاختيار الموهوبين في الإلقاء للانضمام إلى أندية الأدب.

واختتمت الفقرات بتقديم بعض التواشيح والابتهالات الدينية والفقرات الغنائية التي نالت إعجاب الحضور.

وضمن الفعاليات التي يقدمها فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي، نظم بيت ثقافة أبنوب بالتعاون مع نادي الأدب لقاء ضمن قافلة أخرى لاكتشاف المواهب بالمعهد الأزهري للفتيات، تناول خلاله الأديب د. عبد الهادي يونس، دور أندية الأدب بقصور الثقافة في اكتشاف المواهب الأدبية وتنميتها، مقدما بعض النصائح للطالبات عقب الاستماع إلى مواهبهن المتنوعة في مجالات إلقاء الشعر، الغناء والإنشاد الديني.

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