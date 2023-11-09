تحرير 19 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية بالغربية

رصدت حملة من مديرية التموين بالغربية، مخابز مخالفة وتحرير 19 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز وبندر زفتى، خلال 24 ساعة.

وتضمنت فعاليات الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز فى مركز وبندر زفتى، وحررت 19 محضر لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

تأتى الحملة فى إطار مجهودات الدولة لتوفير رغيف خبز عالى الجودة للمواطنين، من خلال الرقابة على المخابز، للتأكد من الالتزام بوزن الرغيف، ونظافة الأدوات، والإعلان عن الأسعار، وكذلك الحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، ومنع سرقة الدقيق.