دهسه وهو يعبر الطريق.. دفن جثة طالب لقي مصرعه في حادث سير بـ6 أكتوبر

صرحت جهات التحقيق بالجيزة بدفن جثة طالب لقي مصرعه إثر تعرضه لحادث اصطدام بسيارة نصف نقل، بمنطقة ابني بيتك بمدينة ٦ أكتوبر، عقب مناظرة الجثة وإجراء الكشف الظاهري عليها وبيان سبب الوفاة، وأمرت بالتحفظ على السائق المتسبب في الحادث والسيارة للتحقيق.



دهسه وهو يعبر الطريق

وتبين من خلال التحريات، أنه أثناء عبور الطالب "١٢ سنة" المتوفي الطريق مسرعا، اصطدمت به سيارة نصف نقل يقودها سائق "٦٠ سنة"، لم يستطع التحكم في السيارة فدهسه ومات في الحال.

كان اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة المباحث تلقى إخطارًا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بمصرع طالب في حادث تصادم بمنطقة ابني بيتك، التابعة لمدينة ٦ أكتوبر.

على الفور انتقل المقدم محمد داود رئيس المباحث والقوة المرافقة له وبالانتقال تبين أثناء عبور طالب 12 سنة نهر الطريق اصطدمت به سيارة نصف نقل يقودها سائق 60 سنة مما أودى بحياته في الحال، تم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتم التحفظ على السيارة وقائدها، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.