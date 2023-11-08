دوري أبطال أوروبا.. مارتينيز بديلًا مع إنتر ميلان أمام سالزبورج

أعلن سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة ريد بول سالزبورج النمساوي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحل فريق إنتر ميلان، اليوم الأربعاء، ضيفًا على سالزبورج بملعب رد بول أرينا، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود نجم منتخب تشيلي، أليكسيس سانشيز هجوم الإنتر أمام سالزبورج، رفقة ماركوس تورام، على أن يجلس المهاجم الأرجنتيني الأساسي، لاوتارو مارتينيز على مقاعد البدلاء.

تشكيل إنتر ميلان لمواجهة سالزبورج

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: أوريل بيسيك - أتشيربي - باستوني

خط الوسط: دارميان - فراتيسي - أوجلو - مخيتريان - كارلوس أوقستو

وفي الهجوم: ماركوس تورام - سانشيز.

ويحتل إنتر ميلان، المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط، بينما يأتي سالزبورج ثالثًا وفي رصيده 3 نقاط.