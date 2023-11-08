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الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري أبطال أوروبا.. نابولي يتفوق على يونيون برلين بالشوط الأول

مباراة نابولي ويونيون
مباراة نابولي ويونيون برلين
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تفوق فريق نابولي الإيطالي على نظيره يونيون برلين الألماني بهدف للا شئ، خلال الشوط الأول من المباراة، التي تقام بينهما حاليًا على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

واستحوذ فريق الجنوب على الكرة في أغلب أوقات الشوط الأول، حتى كلل ماتيو بوليتانو هذا الاستحواذ إلى هدف في الدقيقة 39 من صناعة ماريو روي.

ويحتل نابولي، وصافة جدول ترتيب المجموعة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، خلف ريال مدريد الإسباني المتصدر بـ9 نقاط، فيما يتذيل يونيون برلين الترتيب بلا نقاط.

وبدأ نابولي، المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: ميريت

خط الدفاع: دي لورينزو - أمير رحماني - ناثان - ماريو روي

خط الوسط: أنجويسا - لوبتكا - زيلينسكي

وفي الهجوم: خفيتشا كفاراتسخيليا - راسبادوري - بوليتانو.

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