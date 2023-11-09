«الاستخدام الآمن للإنترنت» على مائدة مركز الموهوبين بجنوب سيناء

تنطلق، صباح اليوم الخميس، أولى فعاليات الدورات التدريبية لأولياء الأمور، على «الاستخدام الآمن للإنترنت»، يقيمها المركز الدائم للموهوبين والتعلم الذكي، التابع لمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، ومقره المدرسة الثانوية الفندقية في العاصمة طور سيناء، وذلك تحت رعاية محمد حامد عقل، وكيل الوزارة، وإشراف عام عادل عتلم، وكيل المديرية.

تأتي الدورة ضمن خطة المركز الدائم للموهوبين والتعلم الذكي للعام الدراسي 2023/2024، وتهدف هذه الدورة إلى إلى رفع وعي أولياء بما يتعلق بمفهوم الرقمنة والاستخدام الآمن للإنترنت والعمل على تحسين قدراتهم على فهم المعلومات المقدمة وكيفية تطبيقها في الحياة العملية والاستفادة منها، وكيفية متابعة أبنائهم عبر تصفحهم الإنترنت.

تتناول الدورة قواعد الاستخدام الآمن للإنترنت، وتعرض العديد من المسائل الشائكة التي تشغل بال الكثير من أولياء الأمور بدءًا من طبيعة موقع الفيسبوك والأنشطة المتوفرة من خلاله وأخطار الشبكات الاجتماعية. كما سوف تستعرض الدورة عناصر الأمان والخصوصية والحماية والمراقبة على موقع الفيسبوك بشكل عام وعلى حسابات أبناء أولياء الأمور على الفيسبوك بشكل خاص، ومع تقديم مختلف وسائل الحماية الإضافية لصغار السن.

كما ستتناول الدورة ماهية الابتزاز الإلكتروني وأسبابه ومستخدميه وصوره المتمثلة بقرصنة الحساب، واستعادة الملفات المحذوفة، وانتحال الشخصية، ونشر الانحرافات الفكرية، والتشهير ونشر الاشاعات والابتزاز والاستغلال المادي أو الجنسي وهذه الطرق التي ممكن من خلال تنفيذ الجرائم الالكترونية، فضلا عن استعراض حقائق عن أحداث الابتزاز الإلكتروني التي جرى نشرها في وسائل الإعلام، والتحذير من الوقوع بمثلها.