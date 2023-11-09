تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023

تقدم «البوابة نيوز» خدمة مواقيت الصلاة على مستوى محافظات الجمهورية حسب التوقيت المحلي لكل محافظة، اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023.

القاهرة

صلاة الفجْر ٤:٤٥ ص

الشروق ٦:١٤ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٣٩ ص

صلاة العَصر ٢:٤١ م

صلاة المَغرب ٥:٠٣ م

صلاة العِشاء ٦:٢٣ م

الإسكندرية

صلاة الفجْر ٤:٥١ ص

الشروق ٦:٢١ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٤٤ ص

صلاة العَصر ٢:٤٥ م

صلاة المَغرب ٥:٠٧ م

صلاة العِشاء ٦:٢٧ م

أسيوط

صلاة الفجْر ٤:٤٥ ص

الشروق ٦:١٢ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٤٠ ص

صلاة العَصر ٢:٤٧ م

صلاة المَغرب ٥:٠٩ م

صلاة العِشاء ٦:٢٦ م

أسوان

صلاة الفجْر ٥:١٠ ص

الشروق ٦:٣٥ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٨ م

صلاة العَصر ٣:١٨ م

صلاة المَغرب ٥:٤١ م

صلاة العِشاء ٦:٥٧ م

بني سويف

صلاة الفجْر ٤:٤٥ ص

الشروق ٦:١٣ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٣٩ ص

صلاة العَصر ٢:٤٣ م

صلاة المَغرب ٥:٠٥ م

صلاة العِشاء ٦:٢٤ م

إسماعيلية

صلاة الفجْر ٤:٤٢ ص

الشروق ٦:١١ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٣٥ ص

صلاة العَصر ٢:٣٧ م

صلاة المَغرب ٤:٥٨ م

صلاة العِشاء ٦:١٨ م

شرم الشيخ

الشروق ٥:٥٩ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٢٧ ص

صلاة العَصر ٢:٣٢ م

صلاة المَغرب ٤:٥٤ م

صلاة العِشاء ٦:١٢ م

سوهاج

صلاة الفجْر ٤:٤١ ص

الشروق ٦:٠٧ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٣٧ ص

صلاة العَصر ٢:٤٤ م

صلاة المَغرب ٥:٠٧ م

صلاة العِشاء ٦:٢٣ م

السويس

صلاة الفجْر ٤:٤٠ ص

الشروق ٦:٠٩ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٣٤ ص

صلاة العَصر ٢:٣٦ م

صلاة المَغرب ٤:٥٨ م

صلاة العِشاء ٦:١٧ م

المنصورة

صلاة الفجْر ٤:٤٥ ص

الشروق ٦:١٥ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٣٨ ص

صلاة العَصر ٢:٣٩ م

صلاة المَغرب ٥:٠١ م

صلاة العِشاء ٦:٢١ م

طنطا

صلاة الفجْر ٤:٤٧ ص

الشروق ٦:١٦ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٤٠ ص

صلاة العَصر ٢:٤١ م

صلاة المَغرب ٥:٠٣ م

صلاة العِشاء ٦:٢٣ م