تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023

تقدم «البوابة نيوز» خدمة مواقيت الصلاة على مستوى محافظات الجمهورية حسب التوقيت المحلي لكل محافظة، اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023.
القاهرة
صلاة الفجْر ٤:٤٥ ص
الشروق ٦:١٤ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٣٩ ص
صلاة العَصر ٢:٤١ م
صلاة المَغرب ٥:٠٣ م
صلاة العِشاء ٦:٢٣ م
الإسكندرية
صلاة الفجْر ٤:٥١ ص
الشروق ٦:٢١ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٤٤ ص
صلاة العَصر ٢:٤٥ م
صلاة المَغرب ٥:٠٧ م
صلاة العِشاء ٦:٢٧ م
أسيوط
صلاة الفجْر ٤:٤٥ ص
الشروق ٦:١٢ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٤٠ ص
صلاة العَصر ٢:٤٧ م
صلاة المَغرب ٥:٠٩ م
صلاة العِشاء ٦:٢٦ م
أسوان
صلاة الفجْر ٥:١٠ ص
الشروق ٦:٣٥ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٨ م
صلاة العَصر ٣:١٨ م
صلاة المَغرب ٥:٤١ م
صلاة العِشاء ٦:٥٧ م
بني سويف
صلاة الفجْر ٤:٤٥ ص
الشروق ٦:١٣ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٣٩ ص
صلاة العَصر ٢:٤٣ م
صلاة المَغرب ٥:٠٥ م
صلاة العِشاء ٦:٢٤ م
إسماعيلية
صلاة الفجْر ٤:٤٢ ص
الشروق ٦:١١ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٣٥ ص
صلاة العَصر ٢:٣٧ م
صلاة المَغرب ٤:٥٨ م
صلاة العِشاء ٦:١٨ م
شرم الشيخ
الشروق ٥:٥٩ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٢٧ ص
صلاة العَصر ٢:٣٢ م
صلاة المَغرب ٤:٥٤ م
صلاة العِشاء ٦:١٢ م
سوهاج
صلاة الفجْر ٤:٤١ ص
الشروق ٦:٠٧ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٣٧ ص
صلاة العَصر ٢:٤٤ م
صلاة المَغرب ٥:٠٧ م
صلاة العِشاء ٦:٢٣ م
السويس
صلاة الفجْر ٤:٤٠ ص
الشروق ٦:٠٩ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٣٤ ص
صلاة العَصر ٢:٣٦ م
صلاة المَغرب ٤:٥٨ م
صلاة العِشاء ٦:١٧ م
المنصورة
صلاة الفجْر ٤:٤٥ ص
الشروق ٦:١٥ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٣٨ ص
صلاة العَصر ٢:٣٩ م
صلاة المَغرب ٥:٠١ م
صلاة العِشاء ٦:٢١ م
طنطا
صلاة الفجْر ٤:٤٧ ص
الشروق ٦:١٦ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٤٠ ص
صلاة العَصر ٢:٤١ م
صلاة المَغرب ٥:٠٣ م
صلاة العِشاء ٦:٢٣ م