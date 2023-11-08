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الأربعاء 08 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

التشيك تمدد تدريب الجنود الأوكرانيين في البلاد حتى 2024

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية
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وافق مجلس الشيوخ في التشيك اليوم الأربعاء، على تمديد تدريب القوات الأوكرانية في البلاد حتى نهاية عام 2024.
وقالت وزيرة الدفاع يانا تشيرناخوفا، أمام مجلس الشيوخ إن أولوية الحكومة كانت ضمان استمرار تدريب الجنود الأوكرانيين في التشيك، إذ سيسهم ذلك في إنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن، وذلك حسبما نقل راديو "براغ الدولي".
كما وافق مجلس الشيوخ اليوم على تمديد معظم البعثات العسكرية التشيكية في الخارج لعام مقبل.

التشيك الجنود الاوكرانيين البعثات العسكرية