التشيك تمدد تدريب الجنود الأوكرانيين في البلاد حتى 2024

وافق مجلس الشيوخ في التشيك اليوم الأربعاء، على تمديد تدريب القوات الأوكرانية في البلاد حتى نهاية عام 2024.

وقالت وزيرة الدفاع يانا تشيرناخوفا، أمام مجلس الشيوخ إن أولوية الحكومة كانت ضمان استمرار تدريب الجنود الأوكرانيين في التشيك، إذ سيسهم ذلك في إنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن، وذلك حسبما نقل راديو "براغ الدولي".

كما وافق مجلس الشيوخ اليوم على تمديد معظم البعثات العسكرية التشيكية في الخارج لعام مقبل.