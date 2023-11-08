ads
الأربعاء 08 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تعليم الفيوم تنظم ندوات عن "الوعي السياحي" بمدارس أبشواي

تعليم الفيوم: ندوات
تعليم الفيوم: ندوات الوعي السياحي بمدرسة سنرو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نظمت إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم بالفيوم، بالتعاون مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، ندوات عن التوعية السياحية بالمدارس للعام الدراسي 2024/2023م، من أجل نشر الوعي لدى طلاب المدارس بالمقومات السياحية والأثرية التي تتميز بها المحافظة، وضرورة الحفاظ عليها وتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة، والسلوكيات السلبية عند زيارة الأماكن السياحية والأثرية وعند التعامل مع الزائرين.

جاء ذلك تحت رعاية وتوجيه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وإشراف ومتابعة الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بالتعاون مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة.

تم تنفيذ الندوات بمدرسة سنرو القبلية القديمة ومدرسة الشهيد تامر أحمد رمضان، وقام بالمحاضرة في الندوات الأستاذة هالة أحمد امين، والأستاذة كريستينا سمير صبحي.

وتقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم برسالة شكر وتقدير لفريق العمل بالهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالفيوم، ومسئولى ومشرفي الندوات بالتربية والتعليم والعلاقات العامة والإعلام بالمديرية، وذلك للتعاون المثمر والفعال، والجهد المبذول في العمل، وتنفيذ ندوات حول المقومات السياحية للفيوم بالمدارس على مستوى المحافظة.

IMG-20231108-WA0110
IMG-20231108-WA0110
IMG-20231108-WA0111
IMG-20231108-WA0111
IMG-20231108-WA0112
IMG-20231108-WA0112
IMG-20231108-WA0113
IMG-20231108-WA0113
IMG-20231108-WA0107
IMG-20231108-WA0107
IMG-20231108-WA0108
IMG-20231108-WA0108
IMG-20231108-WA0109
IMG-20231108-WA0109
IMG-20231108-WA0103
IMG-20231108-WA0103
IMG-20231108-WA0104
IMG-20231108-WA0104
IMG-20231108-WA0105
IMG-20231108-WA0105
IMG-20231108-WA0061
IMG-20231108-WA0061
IMG-20231108-WA0059
IMG-20231108-WA0059
IMG-20231108-WA0057
IMG-20231108-WA0057
IMG-20231108-WA0058
IMG-20231108-WA0058
IMG-20231108-WA0055
IMG-20231108-WA0055
IMG-20231108-WA0047
IMG-20231108-WA0047
الفيوم تعليم الفيوم أربع ندوات الوعي السياحي ابشواي