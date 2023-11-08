تعليم الفيوم تنظم ندوات عن "الوعي السياحي" بمدارس أبشواي

نظمت إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم بالفيوم، بالتعاون مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، ندوات عن التوعية السياحية بالمدارس للعام الدراسي 2024/2023م، من أجل نشر الوعي لدى طلاب المدارس بالمقومات السياحية والأثرية التي تتميز بها المحافظة، وضرورة الحفاظ عليها وتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة، والسلوكيات السلبية عند زيارة الأماكن السياحية والأثرية وعند التعامل مع الزائرين.

جاء ذلك تحت رعاية وتوجيه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وإشراف ومتابعة الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بالتعاون مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة.

تم تنفيذ الندوات بمدرسة سنرو القبلية القديمة ومدرسة الشهيد تامر أحمد رمضان، وقام بالمحاضرة في الندوات الأستاذة هالة أحمد امين، والأستاذة كريستينا سمير صبحي.

وتقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم برسالة شكر وتقدير لفريق العمل بالهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالفيوم، ومسئولى ومشرفي الندوات بالتربية والتعليم والعلاقات العامة والإعلام بالمديرية، وذلك للتعاون المثمر والفعال، والجهد المبذول في العمل، وتنفيذ ندوات حول المقومات السياحية للفيوم بالمدارس على مستوى المحافظة.

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