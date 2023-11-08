الزمالك يراقب موقف موسيماني مع الوحدة الإماراتي

تراقب لجنة الكرة بالزمالك، موقف الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مع فريق الوحدة الإماراتي، تحسبا لرحيله في الساعات المقبلة، وفتح مفاوضات للتعاقد معه .

كان لموسيماني نجاحات كبيرة في فترة تدريبه للنادي الأهلي، وهو ما يجعل الزمالك يراقب موقف المدرب.

ووجه الزمالك الشكر مؤخرا للمدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو بسبب سوء نتائج الفريق معه .

ويلتقي فريق الكرة الأول بالزمالك، مساء اليوم الأربعاء، مع فريق بيراميدز باستاد القاهرة الدولي، في إطار نصف نهائي بطولة كأس مصر.

ويفتقد الزمالك في موقعة بيراميدز مساء اليوم لبعض العناصر المهمة مثل، أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفي الزناري للإيقاف من قبل مجلس الإدارة للتحقيق معهم، ومصطفى شلبي ومحمود الونش وسيف الجزيري ومحمد عبدالغني وعمر جابر للتأهيل من الإصابات .

وضمت قائمة الزمالك لموقعة بيراميدز كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود علاء - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر - عبد الله جمعة.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - محمد حسام "بيسو" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم "أوباما".

خط الهجوم: ناصر منسي - سامسون أكينيولا .