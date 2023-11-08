أمين الأمم المتحدة: من السابق لأوانه مناقشة حفظ السلام في غزة بعد الصراع

شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، على ضرورة وجود نقطة انطلاق لمفاوضات جادة تتعلق بحل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، عقب انتهاء الحرب الدائرة.

قال الأمين العام للأمم المتحدة: "من السابق لأوانه مناقشة حفظ السلام في غزة بعد الصراع".

فيما أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أنها تواصل مع سفاراتها وبعثات دولة فلسطين تعميق التحولات الإيجابية في الرأي العام العالمي، وترجمتها إلى موقف دولي ضاغط لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ33، والتصعيد الحاصل في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن هذا الحراك الدبلوماسي يتم بالشراكة التامة مع مجالس السفراء العرب، وبعثات جامعة الدول العربية، والجاليات الفلسطينية والعربية الشقيقة، والجاليات الصديقة، والمتضامنين، ولجان الصداقة، والمنظمات الحقوقية والإنسانية المختلفة، وذلك لفضح الانتهاكات وجرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا عامة، وفي قطاع غزة بشكل خاص.