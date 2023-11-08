الأجهزة الأمنية تواصل جهودها في مجال مكافحة جرائم السرقات

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (بنى سويف – الدقهلية - المنوفية) من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

ضبط (3 أشخاص - "لهم معلومات جنائية"، من بينهم عميل "سيئ النية"- مقيمين بدائرة مركز شرطة إهناسيا)، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب قطع الأسلاك الكهربائية "الضفيرة "، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم عدد (15) واقعة سرقة بذات الأسلوب أرشدوا عن المسروقات ببني سويف.

كما تم ضبط (3 أشخاص- "لإثنين منهم معلومات جنائية") لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة" في الدقهلية.

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم عدد (9) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتصرفهم فى المسروقات لعميليهم "سيئا النية" ( عاطلين - لأحدهما معلومات جنائية) أمكن ضبطهما، وأرشدوا عن المسروقات.



فى حين تم ضبط 3 أشخاص - "لإثنين منهم معلومات جنائية" لقيامهم بسرقة بكر خيط غزل من داخل مخزن كائن بدائرة قسم شرطة شبين الكوم، مستخدمين سيارة ملاكى وكذا 3 سيارات نقل تابعين لإحدى شركات الشحن قيادة ( 3 سائقين- مقيمين بدائرة قسم شرطة أول المحلة بالغربية "حسن النية")، وبمواجهتهم إعترفوا بسرقة المخزن المشار إليه إثر خلافات مالية، وأرشدوا عن جميع المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.