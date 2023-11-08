بوتين: روسيا والصين لا تعملان على تشكيل تحالف عسكري

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، على أن موسكو وبكين لا تشكلان أي تحالفات عسكرية على غرار تحالفات الحرب الباردة.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية، عن بوتين قوله خلال اجتماعه مع نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية الصينية تشانج يوشيا، في موسكو اليوم إن "روسيا والصين لا تعملان على تشكيل أي تحالفات عسكرية على غرار تحالفات الحرب الباردة، فالعلاقات بين روسيا والصين نموذج للتفاعل الاستراتيجي، فضلا عن أن تعزيز التعاون بين روسيا والصين يعد من العوامل المهمة لاستقرار الوضع الدولي".

وأشار إلى أن موسكو وبكين تتعاونان بشكل فعال في المجال الاقتصادي، وقال إن "العلاقات التجارية والاقتصادية تتطور بوتيرة جيدة، ونأمل في تحقيق أهدافنا قبل الموعد المحدد، ونعمل على ذلك من خلال الهيئات والمنظمات الدولية، وفي المقام الأول في الأمم المتحدة، فضلا عن الاهتمام الخاص بتعزيز التعاون بين أعضاء منظمة شنجهاي للتعاون وبريكس".

ونوه الرئيس الروسي بأن بلاده ستترأس مجموعة البريكس في عام 2024، وقال "نتوقع بشدة أن نعمل مع أصدقائنا الصينيين على تعزيز الأجندة التي تبدو لنا الأكثر ملاءمة وواعدة وستلبي مصالح جميع الدول الأعضاء في هذه الرابطة".