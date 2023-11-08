توزيع الملابس الجديدة على الأسر الأولى بالرعاية والأيتام بالمحلة

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، جمعية الأورمان فى تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة لدعم 375 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأيتام وغير القادرين، بقرية الهياتم وعزبة خليفة وعزبة مازن وعزبة الشرملسى بمركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية.

وأكد أحمد حمدى عبدالمتجلى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، أن تنظيم المعرض جاء لدعم الأسر الأولى بالرعاية، ولرفع المعاناة عن كاهلهم، وليحيوا حياة كريمة، لافتا أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، موجهاَ بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

وأضاف أن الهدف من تنظيم معارض الملابس الجديدة على الأيتام وغير القادرين تخفيف العبء عن أسرهم، ولإدخال روح البهجة عليهم، مشدداً على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة .