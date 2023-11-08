ننشر تفاصيل لقاء رئيس مدينة فارسكور مع الأهالي في دمياط

واصل اللواء وائل فاروق الشربينى، رئيس مركز ومدينة فارسكور في دمياط، استقبال المواطنين خلال اللقاء الدوري الأسبوعي لبحث شكواهم، والعمل على إيجاد أفضل حلول ممكنة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى، والذي يأتى في إطار الحرص على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، سعيا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور في دمياط، أن استقبال المواطنين وحل مشاكلهم، يأتى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

وخلال اللقاء استمع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور في دمياط إلى العديد من شكاوى المواطنين، مؤكدا أن خدمة المواطن والاستماع إلى شكواه وسرعة حلها، تأتي على رأس أولوياته.

على الصعيد ذاته شدد على كافة الإدارات المعنية بضرورة العمل على مدار الساعة لحل المشكلات القانونية في أسرع وقت ممكن وتذليل العقبات التي تواجههم في إطار القانون.



وعقد الدكتور محمد السيد ليلة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، اجتماعا بحضور كلا من غادة محسن نائب رئيس المركز والمدينة لشئون المدينة والمهندس ميمي السعداوي نائب رئيس المركز والمدينة لشئون القري والمهندس مدير الإدارة الهندسية بالوحدة ورؤساء الوحدات المحليةبالمركز وبعض مديري الإدارات وأعضاء مجلس النواب والمجتمع المدني ولجنة البت

ناقش الاجتماع ملف التصالح في مخالفات البناء كما ناقش آخر المستجدات والإجراءات المتخذة بمعرفة اللجنة والأمانة الفنية، وشدد على العمل طبقاً لمنهجية محددة للانتهاء من إجراءات فحص الملفات المقدمة والتأكد من استيفائها الاشتراطات اللازمة وفقاً لأحكام قانون التصالح مؤكداً على الإسراع في معدلات العمل.