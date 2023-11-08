18 شهيدًا بينهم 10 أطفال في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات

استُشهد، اليوم الأربعاء، 18 فلسطيني، جراء قصف لطائرات الاحتلال الحربية، استهدف منزلا في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية، منزلا لعائلة شحادة في مخيم النصيرات، ما أسفر عن استشهاد 18 مواطنا بينهم 10 أطفال، وإصابة آخرين.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة، ارتفاع عدد الشهداء والجرحى من أبناء شعبنا نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى 10305 شهداء، وأكثر من 25 ألف مصاب، بينهم 4237 طفلا، و2719 سيدة، و631 مسنا، فيما بلغ عدد المفقودين نحو 2350 مواطنا، بينهم أكثر من 1300 طفل.