بينهم أطفال.. مصرع شخصين وإصابة 22 آخرين في حادث تصادم بمنشأة القناطر

لقى شخصين مصرعهما بينما أصيب 22 آخرين، بينهم 18 طفلا بسبب حادث تصادم سيارتين ملاكي وسوزوكي أعلى طريق أبو غالب بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة.

تلقي المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث مرورى فى طريق أبو غالب بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت سيارات الاسعاف والمرور ورجال المباحث لموقع الحادث وبصحبتهم ونش مروري للعمل على رفع حطام الحادث.

وتبين من خلال الفحص اصطدام سيارة ملاكي بأخرى سوزوكي تقل أطفال مما تسبب في وفاة شخصين وإصابة 22 شخص بينهم 18 طفلا، جري نقل جثامين المتوفين إلي ثلاجة مستشفي الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم فيما تم نقل المصابين إلى ذات المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

ويجرى رجال الأمن والمباحث تحرياتهم حول الواقعة لكشف ملابساتها بالكامل فيما سيتم الاستماع لأقوال شهود العيان حول الحادث، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.