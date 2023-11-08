عميدة آداب عين شمس تستقبل نائبة ملحق سفارة الإمارات لشئون التعليم وعلوم التكنولوجيا

استقبلت حنان كامل عميدة كلية الآداب، إيمان الحسني نائب ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا بسفارة الإمارات، بحضور وكلاء الكلية، محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ا.د حاتم ربيع وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، حنان محمد سالم وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأعربت نائب ملحق الإمارات بالقاهرة عن سعادتها بتواجدها بالكلية، مؤكدة أهمية تبادل الزيارات بين الجانبين لتحقيق الاستفادة القصوى من الخبرات.

ودار اللقاء الودي بين الجانبين حول سبل التعاون العلمي والأكاديمي والثقافي بين جامعات الإمارات العربية المتحدة وبين جامعة عين شمس ممثلة في كلية الآداب، وتناول أيضا متابعة أحوال طلاب الدراسات العليا من دولة الإمارات بالكلية، ومناقشة مقترحات ومسودات تعاون في مجالات التدريب وتنمية مهارات الطلاب والأساتذة ، والموظفين.

كما تم مناقشة سبل تنفيذ أبحاث الترقيات وتبادل الأساتذة، والدعم الأكاديمي في استحداث وتطوير البرامج الدراسية المتميزة.

وأكدت كامل على اهتمام الكلية بطلاب الكلية الوافدين من جميع الدول العربية الشقيقة ، ومن دولة الإمارات ، وأكدت على أنهم على درجة عالية من الانضباط والحرص على التحصيل الدراسي وحضور المحاضرات، كما شددت على أن الكلية بصدد إنشاء موقع إلكتروني في إطار التحول الرقمي للتعليم، لخدمة الطلبة الوافدين لتسهيل آليات الدراسة والبحث، وتذليل العقبات التي يمكن أن تواجههم، والتعريف بأقسام وبرامج الكلية المتاحة، وشروط الالتحاق.