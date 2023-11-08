وكيل تعليم البحيرة يُكرم قادرون باختلاف الحاصلين على المراكز الأولى

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، على الاهتمام الكبير والغير المسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي بذوى الهمم، والذي يؤكد تقدير واعتزاز الدولة والمجتمع بأبنائه القادرون باختلاف، كشريك أساسي في بناء المجتمع ونهضة الوطن، بما يمتلكونه من قوة وإرادة وعزيمة في شتى المجالات.

جاء ذلك خلال إستقباله وتكريمه اليوم لعدد من أبنائه من القادرين باختلاف بمختلف مدارس التربية الخاصة الحاصلين على المراكز الاولى والمتقدمة على مستوى الجمهورية في عدد من الألعاب والمسابقات الثقافية والأنشطة التربوية الفردية والجماعية، بحضور الدكتور خالد الدقلة مدير عام التعليم العام، والدكتور رضا إسماعيل مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية المركزية.

وشهد اللقاء تكريم كل من:

منتخب المسرح لمدارس التربية الخاصة للاعاقة الذهنية الحاصل على المركز الثاني على مستوى الجمهورية.

الطالبة رنا أحمد محمود عيسى بمدرسة النور للمكفوفين بدمنهور والحاصلة على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في الغناء بالتصفيات التي اقيمت بالغردقة خلال الفترة الماضية.

كما قام وكيل الوزارة، بتكريم فريق الصم وضعاف السمع لمدارس التربية الخاصة الحاصل على المركز الاول على مستوى الجمهورية في بطولة الكرة الخماسية والتى اقيمت بمدينة الأقصر، والذين أهدوا بدورهم كأس البطولة والميدالية لوكيل الوزارة تقديرا لدوره البارز في تقديم كافة التيسيرات والدعم الكبير لهم.