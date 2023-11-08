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الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تنفيذ حملة لطرق الأبواب بعنوان "احميها من الختان" بشمال سيناء

تنفيذ حملة لطرق الأبواب
تنفيذ حملة لطرق الأبواب بعنوان "احميها من الختان" بشمال سينا
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نفذ المجلس القومي للمرأة بمحافظة شمال سيناء، حملة لطرق الأبواب بعنوان "احميها من الختان"  والتى تعقد بجميع محافظات الجمهورية وتأتى فى إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الاناث ، والتي تستهدفت احياء وقري المحافظة ، وذلك بمراكز العريش وبئرالعبد، والشيخ زويد .

وقالت إحسان داود غالي مقررة الفرع، إن نطاق الحملة شمل عدة مناطق وهي: ضاحية السلام الامل ، المزرعه، المساعيد ،حي دريم لاند ،وسط المدينه،السكاسكة، حي ال ايوب، الزهور ،السبيل، الميدان، زارع الخير ، الريسه، اقطيه، عاموريه، حي الغزلان ،التلول ،بني مزار، نجيله بالوظة، الشيخ زويد ،الكوثر، ابوطويلة، قبر عمير، العكور، الحسنة، بغداد، نخل 

وشارك فى التوعية الميدانية عضوات وأعضاء فرع المجلس بالمحافظة وميسرات المجلس والشابات المتطوعات ، بالإضافة إلى القيادات الدينية من الأئمة والقساوسة والواعظات والراهبات.

تركز هذه الحملة على قضية  مناهضة تطبيب الختان و ازالة ما ارتبط بالاذهان بان اضفاء الطابع الطبي على جريمة الختان يجعلها آمنة ، وكذلك نشر الوعى بالعقوبات القانونية التي توقع على كل من مارس الختان كالطبيب و اطقم التمريض وغيرهم من مقدمي الخدمات الطبية،  او طلبه او دعا او روج له، والإشارة إلى الآثار النفسية والجسدية لضحايا الختان.

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