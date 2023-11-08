مركز الحوار يثمن زيارة وزير الخارجية الفنزويلي إلى القاهرة

الأربعاء 08/نوفمبر/2023 - 09:44 ص

رحب مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية بزيارة وزير خارجية فنزويلا إيفان خيل بينتو إلى القاهرة والتي التقى خلالها بوزير الخارجية سامح شكري في إطار الدور المحورى الذى تلعبه مصر في الأزمة الفلسطينية.

وناقش شكرى وبينتو اخر التطورات في الملف الفلسطيني إلى جانب مناقشة مسيرة العلاقات المصرية الفنزويلية، وفي هذا السياق، ثمن مقرر وحدة الدراسات اللاتينية بمركز الحوار الدكتور محمد ربيع، زيارة وزير الخارجية الفنزويلي، التي تأتى في توقيت حساس للغاية تمر به منطقة الشرق الأوسط في ظل تصاعد الازمة الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني، والذى ادانته فنزويلا مؤكدة على دعمها للحق التاريخى للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

وفي السياق ذاته، أكد ربيع على أهمية تلك الزيارة كذلك في تعزيز مسيرة العلاقات المصرية الفنزويلية في ضوء الروابط التاريخية التي تجمع البلدين، بما يعطيها دفعة قوية نحو مزيد من التعاون في مختلف المجالات وعلى الأخص مجال التعاون الاقتصادى والتبادل التجارى.

