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الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

حسام أشرف يدخل حسابات البرازيلي ميكالي

ميكالي
ميكالي
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يدرس البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي ضم حسام أشرف مهاجم بلدية المحلة لصفوف المنتخب في المعسكر المقبل، بعد المستويات الكبيرة التي ظهر عليها اللاعب في انطلاقة الدورى هذا الموسم.
حسام أشرف حتى الآن أحرز 5 أهداف مع فريقه فى 6 مباريات خاضها مع فريقه فى بطولة الدورى العام هذا الموسم.
اللاعب الذي تمت إعاراته إلى نادى بلدية المحلة بداية من الموسم الحالى، من الزمالك لمدة موسم واحد، وتألق مع نادى بلدية المحلة، هناك أخبار عن احتمالية قطع الإعارة والعودة الى نادى الزمالك.
وطالب ميكالى مسئولى اتحاد الكرة بسرعة إنهاء الاتفاق على خوض مباراتين وديتين خلال معسكر نوفمبر المقبل فى إطار الاستعداد للمشاركة فى أولمبياد باريس 2024.
واشترط ميكالى أن تكون المواجهات الودية أمام منتخبات أوروبية أو من منتخبات أمريكا اللاتينية، لتحقيق أقصى استفادة فنية ممكنة وإكساب لاعبى المنتخب الأولمبى مزيد من الخبرات بالاحتكاك بمدارس كروية متنوعة.

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