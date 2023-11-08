طيران الاحتلال يجدد قصفه على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

أفادت قناة «العربية» الإخبارية، اليوم الأربعاء، في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، أن طيران الاحتلال الإسرائيلي جدد قصفه، على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستهدف طيران الاحتلال منزلًا لعائلة وهبة في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لارتقاء عدد من الشهداء، وإصابة عدد من المواطنين الذين نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع.

وفي وقت سابق من اليوم، نفذ طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته غارات وقصفًا مكثفًا، الليلة، على مخيم الشاطئ ومحيط منطقة أبراج المخابرات شمال غرب مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق قنابل إنارة في أجواء المنطقة الغربية.

وشهد حي تل الهوا جنوب غرب المدينة، غارات جوية إسرائيلية استهدفت منازل وشقق سكنية، ما أوقع شهداء وجرحى في صفوف المواطنين.