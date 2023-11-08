السفير الفلسطيني لـ«القاهرة الإخبارية»: دماء الجيش المصري اختلطت بتراب فلسطين.. والشعب الفلسطيني لا ينسى هذا

قال السفير دياب اللوح، السفير الفلسطيني بالقاهرة، إن هناك 7 ملايين فلسطيني يعيشون خارج فلسطين، ومن حقهم العودة إلى ديارهم مرة أخرى، مشيرًا إلى أن السلطة الفلسطينية تتمسك بالمبادرة العربية للسلام من الألف إلى الياء.



وتابع "اللوح"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، خلال تغطية خاصة على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن السلطة الفلسطينية في شراكة تاريخية مع مصر، ليس فقط في الحرب الحالية على قطاع غزة، ولكن هذه الشراكة قائمة قبل 1984، مشيرًا إلى أن مصر قاتلت بجيوشها على أرض فلسطين والشعب الفلسطيني لا ينسى هذا الأمر أبدًا، فدماء الجيش المصري اختلطت بتراب فلسطين.

ولفت إلى أن قطاع غزة تعرض لـ8 حروب، ومصر في كل مرة تتدخل بشكل فوري وعاجل من أجل وقف الحرب والعدوان ووقف التصعيد والتوصل إلى التهدئة، وفي هذه المرة قامت مصر بمثل هذه الجهود، ولكن الجانب الإسرائيلي عطل الجهود المصرية لوقف إطلاق النار.