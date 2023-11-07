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الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل صحة المنوفية تستعرض نتائج المرور على المنشآت الطبية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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ترأست الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية اليوم  ، الإجتماع الشهري لفريق الرقابة الداخلية بالمديرية بقيادة الدكتور أحمد رفعت.

تم مناقشة نتائج المرور علي المنشآت الطبية خلال شهر أكتوبر واستعراض خطة المرور لشهر نوفمبر كما تم استعراض نتيجة متابعة مراكز تقديم خدمات مبادرة فحص المقبلين على الزواج في المحافظة.

وقامت الدكتورة ولاء حما بإدارة التفتيش الصيدلي ، بالقاء محاضرة عن اوجه العمل المشتركة بين التفتيش الصيدلي والرقابة الداخلية .

كما قامت الدكتورة مي حمدي من فريق الرقابة الداخلية بالمديرية ، بإلقاء محاضرة عن الاشتراطات القياسية لمكافحة العدوي بالمنشآت الطبية وذلك استكمالاً لبرنامج وحدة الرقابة الداخلية لرفع كفاءة واكتساب الخبرات لفريق الرقابة الداخلية.

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