نائب محافظ القاهرة تتابع جهود الأحياء للتصدي للبناء المخالف على الأراضي الزراعية

تابعت المهندسة چيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، الجهود المستمرة والتي تشنها الاجهزة التنفيذية لاحياء المنطقة ومنها جهود حي حلوان بقيادة اللواء حسام طوبار، والتي اسفرت عن تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة علي أراضي الإصلاح الزراعي (ائتمان إدارة المعادي الزراعية) الكائنة بمنطقة حوض الجزيرة وموريس التابعة لزمام الادارة الزراعية بالمعادي ( زمام جمعية حلوان البلد) بمساحة اجمالية ( ٤١٥م تقريبا )، وكذلك إزالة في المهد بمنطقة كفر العلو بزمام جمعية كفر العلو للاصلاح الزراعي بحوض العلو ٤ بمساحة ( ٧٥م تقريبا ) الى جانب حالة متغيرات مكانية رقم ( ١٠٧٩١٧٨).

شملت الإزالات مباني من الطوب الأبيض البلوك وغرف من الداخل بالطوب الأبيض والأحمر بدون سقف ومنقولات وغير مأهول للسكن، وقواعد أعمدة خرسانية علي أراضي الاصلاح الزراعي، وتمت الإزالات بصورة حتي سطح الأرض.

وفي نفس السياق قامت الأجهزة التنفيذية بحي دار السلام بقيادة اللواء عبد التواب محمد باستكمال إزالة سقف خرسانه لعقار مخالف ومقام بدون ترخيص بالدور الرابع فوق الأرضي بالعقار الكائن رقم ١٧ شارع أبو طالب من شارع الفيوم. وجاري استكمال الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفه.

وفي سياق أخر في ضوء حرص الدولة على تطبيق القانون والحد من العشوائية بكل مظاهرها وتحقيق السيولة المرورية وإزالة كل ما يعوق الطريق قامت الأجهزة التنفيذية بحي حلوان بحملة اشغالات، أسفرت عن رفع وازالة كل ما يشغل حرم الطريق العام.

شملت الحملة رفع اشغالات شارع كورنيش النيل بكفر العلو امام مسجد الشهيد بحلوان ضمن خطة المرور والمتابعة الميدانية علي كافة مناطق الحي لازالة الاشغالات المخالفة، حيث تم ضبط عدد من الشيش الممنوع تداولها بالمقاهي وايداع المضبوطات بمخزن الحي وذلك بمشاركة قائد شرطة المرافق بحلوان والقوات الشرطية.

يأتي ذلك استكمالا للجهود المتواصلة للتصدى للمخالفات والتعديات على الاراضي الزراعية واراضي املاك الدولة والبناء المخالف طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة كاملة وانهاء كافة التعديات بالاستيلاء علي اللاراضي وتنفيذ الازالة الفورية لاي مخالفات بناء يتم رصدها من قبل منظومة المتغيرات المكانية وتطبيق القانون بكل حزم علي المخالفين وفقا لتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة.