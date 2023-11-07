95 محضرا لمحال دمياط فى حملات تموينية مكبرة

شدد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط على تكثيف المرور والمتابعة على المنافذ والمنشآت الغذائية بدمياط تحت اشراف الدكتور عطية منصور مدير الادارة العامة للشئون الوقائية بمديرية الصحة.

قامت ادارة الأغذية بشن حملة مسائية لمراقبة الاغذية بواسطة مفتشي الأغذية بالمديرية وبمشاركة مكتب اغذية دمياط على بعض المناطق بمدينة دمياط

كانت النتائج على النحو التالي :

تم المرور على 60 منشاة غذائية متنوعة 36 منشاة تدار بدون ترخيص 8منشاة بها خطر داهم على الصحة العامة وتم التوصية بغلقها اداريا وايقاف تشغيلها

تم ضبط 1344 لتر مياه غازية غير مطابقة للمواصفة

تم اعدام 526 كيلو اغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الادمى وتم سحب 22عينة من الاغذية عالية الخطورة لفحصها للصلاحية للاستهلاك الادمى.

تم تحرير 95 محضر جنحة صحية لوجود مخالفات متنوعة وتحويلها الى النيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية.