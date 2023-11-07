تقرير: تزايد الهجمات على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط خلال عطلة نهاية الأسبوع

تعرضت القوات الأمريكية لهجمات خلال عطلة نهاية الأسبوع في جميع أنحاء الشرق الأوسط وسط مخاوف البنتاجون من أن الجماعات المدعومة من إيران قد تسعى إلى تقويض الوجود الأمريكي إلى جانب الحرب بين إسرائيل وحماس، بحسب تقرير نشرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن بيان لوزارة الدفاع الأمريكية جاء في نصه: ارتفع عدد الهجمات الآن إلى 38، من بينها 20 في العراق و18 في سوريا، ويعد ذلك ارتفاعا من 32 في نهاية الأسبوع الماضي.

وشنت الجماعات المسلحة هجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ على قواعد أمريكية، مما أدى إلى إصابة العديد من الأشخاص دون مقتل أحد، بحسب التقرير.

ونقلت عن السكرتير الصحفي للبنتاجون الجنرال بات رايدر قوله للصحفيين إن الهجمات "تضايق" القوات وأدت إلى إصابة 45 بدرجات متفاوتة من الجروح، ويشمل ذلك ما لا يقل عن 24 من أفراد الخدمة الذين يعانون من إصابات في الدماغ والباقي بإصابات طفيفة، مثل جروح الشظايا أو الكاحلين أو الصداع.

ويظهر الارتفاع في العدد الإجمالي أن القوات الأمريكية تعرضت للهجوم ست مرات خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما يشير إلى أن الجماعات المسلحة لن تتراجع.

وتواصل واشنطن نشر آلاف الجنود وحاملتي طائرات وغواصة تعمل بالطاقة النووية في الشرق الأوسط وتصف ذلك بأنه لردع أي جماعة من استغلال الاضطرابات في المنطقة التي أثارتها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.