الحكومة البريطانية تعقد اجتماعًا طارئًا حول تأثيرات حرب إسرائيل على غزة

تعقد حكومة المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء اجتماعًا طارئًا للاستجابة حول تأثير الحرب بين إسرائيل وحماس على البلاد.

وقال متحدث باسم الحكومة نقلا عن صحيفة "الجارديان" البريطانية إن نائب رئيس الوزراء البريطاني أوليفر دودن، سيترأس اجتماعا للجنة الطوارئ كوبرا "لتنسيق رد الحكومة على الوضع في إسرائيل وغزة".

وأضاف المتحدث أنه سيتم مناقشة مجموعة واسعة من المجالات ولكن من الواضح أنه يركز بشكل خاص على تأثير الحرب على المملكة المتحدة محليًا وكيف يمكننا معالجة بعض الأهمية المتعلقة بتماسك المجتمع بشكل خاص.

يأتي الاجتماع وسط مخاوف لدى الوزراء البريطانيية بشأن المسيرات المؤيدة للفلسطينيين المخطط لها في يوم الهدنة، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في الحوادث المعادية للإسلام وللسامية في بريطانيا، بحسب ما أوردت "الجارديان".