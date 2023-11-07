دوري أبطال أوروبا.. الثلاثي الفرنسي يقود هجوم باريس سان جيرمان أمام ميلان

أعلن الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة ميلان الإيطالي، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

يحل باريس سان جيرمان، اليوم الثلاثاء، ضيفًا على ميلان بملعب سان سيرو، إذ تنطلق المباراة في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود الثلاثي الفرنسي، كيليان مبابي، عثمان ديمبلي، وراندال كولو مواني، هجوم الفريق الباريسي أمام الروسونيري.

ويتواجد الدولي المغربي أشرف حكيمي في التشكيل الأساسي للبي إس جي، رفقة لوكاس هيرنانديز الذي يواجه شقيقه ثيو هيرنانديز ظهير أيسر الفريق الإيطالي.

ويتصدر باريس سان جيرمان، جدول ترتيب المجموعة السادسة (مجموعة الموت) من مجموعات دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، فيما يتذيل ميلان الترتيب بنقطتين فقط.

تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة ميلان

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي – ماركينيوس – ميلان سكرينيار – لوكاس هيرنانديز

خط الوسط: وارين زاير إيمري – مانويل أوجارتي – فيتينيا

خط الهجوم: عثمان ديمبلي – كيليان مبابي – راندال كولو مواني.