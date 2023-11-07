دوري أبطال أوروبا.. تشكيل ميلان لمواجهة باريس سان جيرمان

أعلن ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق ميلان الإيطالي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف فريق ميلان، اليوم الثلاثاء، نظيره باريس سان جيرمان على ملعب سان سيرو، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود الفرنسي أوليفييه جيرو هجوم الروسونيري، رفقة الأمريكي كريستيان بوليسيتش، والبرتغالي رافائيل لياو.

وعاد ثيو هيرنانديز لتشكيل ميلان الأساسي، بعدما غاب عن المباراة الماضية بالدوري الإيطالي، ليواجه الليلة شقيقه لوكاس هيرنانديز الظهير الأيسر للبي إس جي.

تشكيل ميلان لمواجهة باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: ماينيان

خط الدفاع: كالابريا - ثياو - توموري - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: لوفتس تشيك - يونس موسى - ريندرز

وفي الهجوم: بوليسيتش - جيرو - لياو.

ويتذيل ميلان، جدول ترتيب المجموعة السادسة (مجموعة الموت) من مجموعات دوري أبطال أوروبا وفي رصيده نقطتين فقط من 3 مباريات، فيما يتصدر باريس سان جيرمان الترتيب بـ6 نقاط.