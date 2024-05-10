مظاهرات بمختلف المدن المصرية داعمة لفلسطين ولجهود الرئيس السيسي تجاه القضية

انطلقت اليوم الجمعة، من مختلف المدن والمحافظات المصرية، مظاهرات مؤيدة لفلسطين، وداعمة للدولة والجهود المصرية، وجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، حسبما أفادت فضائية اكسترا نيوز منذ قليل.

وكانت القاهرة استضافت منذ الثلاثاء الماضي مفاوضات من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، مكثفةً جهودها لإيجاد صيغة توافقية حول بعض النقاط المُختلف عليها.

من جانبه، أكد مصدر رفيع المستوى، اليوم الجمعة، أن الجهود المصرية خلال الأسابيع الماضية حققت تقدمًا ملحوظًا في مفاوضات الهدنة، ولكن الحكمة في إدارة التفاوض لا تمنع مصر من حماية أمنها القومي بكل السبل.