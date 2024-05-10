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الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

مظاهرات بمختلف المدن المصرية داعمة لفلسطين ولجهود الرئيس السيسي تجاه القضية

مظاهرات داعمة لفسلطين
مظاهرات داعمة لفسلطين
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انطلقت اليوم الجمعة، من مختلف المدن والمحافظات المصرية، مظاهرات مؤيدة لفلسطين، وداعمة للدولة والجهود المصرية، وجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، حسبما أفادت فضائية اكسترا نيوز منذ قليل.
وكانت القاهرة استضافت منذ الثلاثاء الماضي مفاوضات من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، مكثفةً جهودها لإيجاد صيغة توافقية حول بعض النقاط المُختلف عليها.
من جانبه، أكد مصدر رفيع المستوى، اليوم الجمعة، أن  الجهود المصرية خلال الأسابيع الماضية حققت تقدمًا ملحوظًا في مفاوضات الهدنة، ولكن الحكمة في إدارة التفاوض لا تمنع مصر من حماية أمنها القومي بكل السبل.

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