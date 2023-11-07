قامت اليوم حملة مكبره بمركز ومدينة دسوق، برئاسة وكيل الوزارة اللواء علاء محمد يوسف رئيس مركز ومدينة دسوق وبحضور كلا من اللواء القيادات الامنية ونواب رئيس المدينة ورؤساء الاحياء والمتابعة جميع ورؤساء القرى والزراعة والمتابعة والادارة الهندسية ومهندسى التنظيم والقسم الهندسى بالقرى حيث تم التصدى لمخالفات البناء على الاراضى الزراعية، لعدد 17 حالة بمساحة 1 فدان 2 قيراط بمركز دسوق بقرى شابة ومحلة دياى العجوزين وشباس الملح ، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بالاستمرار للتصدى لمخالفات البناء بأنواعها والتعديات على الأراضى الزراعية،
واتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومازال التصدى لمخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية على مدار الساعة بجميع انحاء المركز والمدينة على مدار الساعة.
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إزالة 17 مخالفة بناء على الأراضى الزراعية بمركز دسوق
تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي
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قامت اليوم حملة مكبره بمركز ومدينة دسوق، برئاسة وكيل الوزارة اللواء علاء محمد يوسف رئيس مركز ومدينة دسوق وبحضور كلا من اللواء القيادات الامنية ونواب رئيس المدينة ورؤساء الاحياء والمتابعة جميع ورؤساء القرى والزراعة والمتابعة والادارة الهندسية ومهندسى التنظيم والقسم الهندسى بالقرى حيث تم التصدى لمخالفات البناء على الاراضى الزراعية، لعدد 17 حالة بمساحة 1 فدان 2 قيراط بمركز دسوق بقرى شابة ومحلة دياى العجوزين وشباس الملح ، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بالاستمرار للتصدى لمخالفات البناء بأنواعها والتعديات على الأراضى الزراعية،
قامت اليوم حملة مكبره بمركز ومدينة دسوق، برئاسة وكيل الوزارة اللواء علاء محمد يوسف رئيس مركز ومدينة دسوق وبحضور كلا من اللواء القيادات الامنية ونواب رئيس المدينة ورؤساء الاحياء والمتابعة جميع ورؤساء القرى والزراعة والمتابعة والادارة الهندسية ومهندسى التنظيم والقسم الهندسى بالقرى حيث تم التصدى لمخالفات البناء على الاراضى الزراعية، لعدد 17 حالة بمساحة 1 فدان 2 قيراط بمركز دسوق بقرى شابة ومحلة دياى العجوزين وشباس الملح ، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بالاستمرار للتصدى لمخالفات البناء بأنواعها والتعديات على الأراضى الزراعية،