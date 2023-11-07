الخميس.. كورال "سلام" يحيى حفلا جديدا في بيت السحيمي

يُحيى كورال "سلام" بقيادة المايسترو وائل عوض، حفلا غنائيا جديدا، في الثامنة من مساء الخميس المقبل، ببيت السحيمي في شارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية.

يقدم الكورال مجموعة من الأغاني الوطنية والتراثية منها: أغنية "يا قدس يا" كلمات أيمن حافظ، و"انتباه" كلمات محمد ناصف، و"حكايات الانتصار" كلمات سامي شاكر، و"٥٠ سنة" كلمات أحمد طلب، و"مصر تستحق" كلمات خالد تاج الدين، بالإضافة إلى مجموعة من الأغاني الوطنية المصرية من الزمن الجميل، كما يتضمن الحفل إلقاء شعري درامي لمجموعة من شباب الكورال.